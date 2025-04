USA: Zahl der registrierten Masern-Infektionen steigt auf 800

Baku, 19. April, AZERTAC

In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC landesweit 800 Ansteckungen mit dem Masern-Virus registriert worden.

In 85 Fällen würden die Erkrankten in Krankenhäusern behandelt, teilte die Behörde weiter mit. Die meisten Fälle wurden im Bundestaat Texas registriert; die dortige Gesundheitsbehörde meldete seit Ende Januar knapp 600 Fälle. Zwei Kinder sind bisher an der Infektion gestorben.

Gesundheitsminister Kennedy hat den texanischen Behörden Hilfe bei der Bekämpfung der Masern-Welle zugesagt und Impfungen empfohlen. In früheren Jahren hatte Kennedy vielfach Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Impfungen gestreut. Auch deshalb gab es Kritik an seiner Ernennung zum Gesundheitsminister. Durch Impfungen waren die Masern in den USA nahezu ausgerottet. Infolge der Covid-Pandemie ging die Impfquote jedoch zurück.