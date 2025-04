Vatikan: Zehntausende nehmen im Petersdom Abschied von Papst Franziskus

Baku, 24. April, AZERTAC

Im Petersdom im Vatikan haben zehntausende Menschen Abschied von dem verstorbenen Papst Franziskus genommen. Dorthin war der Leichnam am Mittwoch überführt worden. Kardinäle und Schweizergardisten begleiteten die Prozession. Franziskus bleibt im Petersdom bis Freitagabend aufgebahrt.

Beigesetzt wird Franziskus am Samstag in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore. Wie der Vatikan mitteilte, gilt von Samstag bis zum 4. Mai eine neuntägige Trauerzeit, die auch als "Novendiale" bekannt ist. In dieser Zeit fänden zu Ehren des verstorbenen Kirchenoberhaupts täglich Zeremonien im Petersdom statt.

Zur Trauerfeier haben sich Staatsgäste aus aller Welt angekündigt, darunter US-Präsident Trump, der französische Staatschef Macron und der ukrainische Präsident Selenskyj. Die deutsche Delegation wird Bundespräsident Steinmeier anführen, auch der amtierende Bundeskanzler Scholz will nach Rom reisen.

Mit Spannung wird erwartet, ob die Trauerfeier von den Staatsgästen auch für weltpolitische Treffen genutzt wird. Begegnungen bei solchen Anlässen werden "Beerdigungsdiplomatie" genannt.