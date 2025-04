Wetterlage in der Schweiz entspannt sich

Baku, 18. April, AZERTAC

Nach den schweren Regen- und Schneefällen in der Schweiz hat sich die Wetterlage entspannt.

Im Wallis und im Berner Oberland wird kein Niederschlag mehr erwartet, wie der öffentlich-rechtliche Sender SRF berichtete. Auch im Tessin gebe es längere, sonnige Phasen. Am Osterwochenende bleibt laut SRF die Situation im südlichen Teil des Kanton Wallis jedoch angespannt. Sollten die Regenmengen am Sonntag größer ausfallen als derzeit erwartet, käme es zu starkem Abfluss durch Schmelzwasser. Im Wallis hatten die Schnee- und Wassermassen sowie Erdrutsche und umgestürzte Bäume unter anderem für Sperrungen von Straßen- und Bahnstrecken gesorgt. Die Schulen in dem Kanton blieben vorsorglich geschlossen. Mehrere Orte waren zeitweise ohne Strom.

Auch in Teilen Italiens und Frankreichs führten Schnee- und Regenfälle zu Problemen. Nach Behördenangaben starben drei Menschen: In der italienischen Region Piemont wurde ein Mann tot aufgefunden, in Venetien wurden zwei Vermisste tot geborgen.