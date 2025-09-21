WM in Zagreb: Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer erneut im Finale

Zagreb, 21. September, AZERTAC

Der Weltmeisterschafts-Turnier in Zagreb neigt sich dem Ende zu. Am achten Wettkampftag starteten die Kämpfe in den Gewichtsklassen 60, 67 und 87 kg im griechisch-römischen Ringen. Hasrat Jafarov (67 kg) setzte sich mit klaren Siegen über den Venezolaner Neiser Hidalgo (9:0) und den Australier Tsuchika Shimoyamada (9:0) durch und zog ins Viertelfinale ein. Dort besiegte er den Armenier Slavik Galstyan mit 4:3, bevor er im Halbfinale den Kirgisen Razzak Beyshekeyev mit 3:1 schlug und sich erneut für das Finale qualifizierte. Im entscheidenden Kampf trifft Jafarov heute auf den iranischen Olympiasieger, Welt- und Asienmeister Saeid Esmaili.

Islam Abbasov (87 kg) besiegte den Weißrussen Stanislav Shafarenka mit 8:0, scheiterte jedoch im Achtelfinale mit 3:4 an Asan Janishov aus Kirgistan.