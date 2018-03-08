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    Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 110 times

    08.03.2018 [12:18]

    Baku, March 8, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. “The Azerbaijani armed forces came under fire 110 times throughout the day,” the ministry said in a statement.

    “The Azerbaijani army’s positions came under fire from Armenian villages, including Vazashen in Ijevan district, Chinari in Berd district, as well as unnamed hills in Noyemberyan and Krasnoselsk districts,” the ministry said.

    “The army’s positions also came under fire from the Armenian-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Yarimja villages in Tartar, Shuraabad, Taghibayli, Bash Garvand, Javahirli, Garagashli, Kangarli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Gorgan, Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar and Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand,” the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 110 times
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