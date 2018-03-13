Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 89 times
AzerTAg.az
Baku, March 13, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 89 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari, Aygedzor in Berd district," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh, Yarimja villages in Tartar, Namirli, Taghibayli, Bash Garvand, Javahirli, Abdinli, Garagashli, Marzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand, Ashaghi Veysalli, Gobu Dilagharada, Garvand, Gorgan, Kurdlar villages in Fuzuli, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam and Khojavand," the ministry added.
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