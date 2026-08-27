12. Sitzung der Arbeitsgruppe zwischen Aserbaidschan und Pakistan abgehalten

Baku, 27. August, AZERTAC

In Baku hat die 12. Sitzung der Arbeitsgruppe zwischen Aserbaidschan und Pakistan stattgefunden. An dem Treffen nahmen Vertreter des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums und des Hauptquartiers der pakistanischen Streitkräfte teil.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums wurden der aktuelle Stand der Zusammenarbeit zwischen den Verteidigungsinstitutionen beider Länder, die Perspektiven für deren weitere Entwicklung sowie weitere Fragen von beiderseitigem Interesse erörtert.

Nach der Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls wurden gegenseitig Geschenke ausgetauscht.