Abschlusskonferenz zur Planung der Übung „Eternity-2026“ abgehalten

Baku, 27. August, AZERTAC

Die Abschlusskonferenz zur Planung der computergestützten Führungsstabsübung „Eternity-2026“ unter Beteiligung von Militärangehörigen aus Aserbaidschan, der Türkei und Georgien ist abgeschlossen worden.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums wurden bei der Konferenz das Übungsszenario, die taktischen Aufgaben sowie Fragen der logistischen und umfassenden Versorgung der Teilnehmer abgestimmt.

Ziel der Übung ist es, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den militärischen Einheiten zu verbessern, um gemeinsame Schutzmaßnahmen gegen mögliche Bedrohungen zu planen und die Sicherheit strategisch wichtiger Wirtschafts- und Energieinfrastrukturen, Verkehrskorridore sowie anderer internationaler Projekte in der Region zu gewährleisten.

Zum Abschluss wurden die Übungsaufgaben abgestimmt, die Vorbereitungsphase abgeschlossen und ein Abschlussprotokoll unterzeichnet.