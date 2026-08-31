Aserbaidschans Verteidigungsminister nimmt in der Türkei an Abschlussfeiern von Militärschulen teil

Baku, 31. August, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, befindet sich zu einem Arbeitsbesuch in der Republik Türkei.

Am 30. August nahm der Verteidigungsminister an den Abschlussfeierlichkeiten der Landstreitkräfte-, Marine- und Luftfahrtschulen der Nationalen Verteidigungsuniversität der Republik Türkei teil.

Wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium gegenüber AZERTAC mitteilte, gratulierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, den Absolventen.

Anschließend wurden den Absolventen ihre Diplome überreicht. Den aserbaidschanischen Absolventen, die ihre Ausbildung an den Militärschulen erfolgreich abgeschlossen hatten, überreichte Generaloberst Zakir Hasanov persönlich die Diplome.