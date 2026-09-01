Aserbaidschan: Blockfreie Bewegung muss ihre Stimme in der Weltpolitik stärken

Belgrad, 1. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova hat bei einem hochrangigen Gedenktreffen zum 65. Jahrestag der ersten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Bewegung der Blockfreien Staaten (englisch Non-Aligned Movement-NAM) für eine stärkere internationale Rolle der Organisation plädiert.

Gafarova betonte, dass sich die NAM in 65 Jahren zu einer wichtigen Plattform für die Förderung gemeinsamer Interessen ihrer Mitgliedstaaten und die Bewältigung globaler Herausforderungen entwickelt habe. Während des aserbaidschanischen NAM-Vorsitzes von 2019 bis 2024 habe Aserbaidschan wesentlich zur Stärkung der Solidarität, des internationalen Ansehens und der institutionellen Kapazitäten der Organisation beigetragen und mehr als 80 Staaten finanziell und humanitär unterstützt.

Die NAM müsse ihre Einheit und Solidarität bewahren und zugleich ihren Einfluss auf die internationale Politik verstärken, um zu Frieden, nachhaltiger Entwicklung und einer gerechteren Weltordnung beizutragen, sagte Gafarova.