Aserbaidschans neuer Ständiger Vertreter bei UNESCO überreicht Beglaubigungsschreiben an Generaldirektor

Paris, 28. August, AZERTAC

Der neue Ständige Vertreter der Republik Aserbaidschan bei der UNESCO, Fachraddin Ismayilov, hat dem Generaldirektor der UNESCO, Khaled El-Enany, sein Beglaubigungsschreiben überreicht.

Bei dem Treffen am Sitz der UNESCO wurden der aktuelle Stand der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Organisation sowie deren Entwicklungsperspektiven erörtert. Beide Seiten betonten die Bedeutung einer weiteren Vertiefung der Beziehungen in verschiedenen Bereichen.

Fachraddin Ismayilov informierte den Generaldirektor über die Vorbereitungen für das VII. Weltforum für Interkulturellen Dialog, das vom 27. bis 29. Oktober in Baku stattfinden soll. Der Botschafter unterstrich die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit und gemeinsamer Anstrengungen zwischen Aserbaidschan und der UNESCO für die erfolgreiche Durchführung des Forums auf hoher Ebene.

Darüber hinaus tauschten sich die Gesprächspartner über weitere Fragen von beiderseitigem Interesse aus.

Das Treffen unterstrich das anhaltende gegenseitige Interesse an einer weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der UNESCO.