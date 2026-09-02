Präsident: Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam beruhen auf gegenseitigem Respekt und Freundschaft

Baku, 2. September, AZERTAC

„Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam beruhen auf den Traditionen des gegenseitigen Respekts, des Vertrauens und der Freundschaft“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einem Glückwunschschreiben an den Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams und Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam, To Lam, anlässlich des Nationalfeiertags seines Landes – des Unabhängigkeitstages.

„Die Intensivierung der Kontakte auf hoher Ebene und die Ausweitung des politischen Dialogs in den vergangenen Jahren haben eine solide Grundlage für eine umfassendere Zusammenarbeit geschaffen“, betonte das Staatsoberhaupt.

„Heute bestehen gute Möglichkeiten, unsere Zusammenarbeit in mehreren Bereichen weiter auszubauen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, Industrie, Verkehr, Tourismus, Bildung und humanitäre Angelegenheiten“, fügte der aserbaidschanische Präsident hinzu.