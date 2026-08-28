AzTU-Studierende gewinnen in China zwei Gold- und eine Silbermedaille

Baku, 28. August, AZERTAC

Studierende der Aserbaidschanischen Technischen Universität (AzTU) haben Aserbaidschan bei der 12. Internationalen Erfindungsmesse IEI 2026 in Guangzhou erfolgreich vertreten.

Bei der Veranstaltung, an der Vertreter aus 29 Ländern mit mehr als 3.700 Erfindungs- und Innovationsprojekten teilnahmen, wurden drei von AzTU-Studierenden vorgestellte Projekte ausgezeichnet.

„Smart Bed System“ – Goldmedaille: intelligentes System zur Überwachung der Gesundheit von Astronauten und zur Optimierung ihrer Schlafbedingungen unter Mikrogravitationsbedingungen.

„A.I.N.O.S“ – Goldmedaille: innovatives Bildungssystem, das Astronomie, Mechatronik und Robotik verbindet.

„M.R.S. (Mercy Rescue Snake)“ – Silbermedaille: Robotersystem für Such- und Rettungseinsätze in schwer zugänglichen Gebieten und unter Trümmern.

Damit gewannen die AzTU-Studierenden bei der internationalen Messe insgesamt zwei Gold- und eine Silbermedaille und stellten das wissenschaftlich-technologische Potenzial der aserbaidschanischen Jugend auf internationaler Ebene unter Beweis.