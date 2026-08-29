„Yanardag“ zieht vor allem Besucher aus Indien und Russland an

Baku, 29. August, AZERTAC

Das staatliche Geschichts-, Kultur- und Naturschutzgebiet „Yanardağ“ ((auch: Yanardag, auf Deutsch: brennender Berg) wurde von Januar bis Juli 2026 von insgesamt 104.929 Touristen besucht. Davon waren 12.145 Einheimische und 92.784 ausländische Besucher.

Unter den ausländischen Gästen stellten Staatsangehörige aus Indien, Russland, Saudi-Arabien, Pakistan, der Türkei, Israel, China, Kasachstan, Deutschland und Algerien die größten Besuchergruppen.

In den ersten sieben Monaten des Jahres besuchten 8.241 Menschen das Reservat kostenlos.

Kostenlosen Eintritt erhalten unter anderem Menschen mit Behinderungen, Minderjährige und Schüler, Kriegsveteranen, Gefallene sowie deren Familienangehörige. Für ausländische Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt ebenfalls kostenlos.