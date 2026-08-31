Zahl der Todesopfer bei Überschwemmungen in Nepal übersteigt 900

Baku, 31. August, AZERTAC

Die Zahl der geborgenen Todesopfer nach der schweren Flut- und Sturzflutkatastrophe im Himalaya (Nepal und Tibet) ist auf über 900 gestiegen.

Nach Angaben von AZERTAC geht dies aus einem Bericht des nepalesischen Katastrophenschutzes hervor.

Nach Angaben des nepalesischen Katastrophenschutzes wurden

Dem Bericht zufolge wurden bislang mindestens 903 Leichen allein in Nepal geborgen, während 10.461 Menschen gerettet werden konnten.

Rund 4.200 Menschen gelten weiterhin als vermisst, darunter 592 ausländische Staatsangehörige.