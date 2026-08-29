Zusammenarbeit zwischen ANAS und Bulgarischer Akademie der Wissenschaften wird ausgebaut

Baku, 29. August, AZERTAC

Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (ANAS), Akademiker Isa Habibbeyli, hat die Bulgarische Akademie der Wissenschaften besucht.

Bei einem Treffen mit der Präsidentin der Bulgarischen Akademie, Evelina Slavcheva, und Mitgliedern des Präsidiums standen die Vertiefung der bilateralen Beziehungen und gemeinsame wissenschaftliche Projekte in prioritären Bereichen im Mittelpunkt.

Besondere Aufmerksamkeit galt der Zusammenarbeit in den Bereichen Architektur, Archäologie, Ethnologie, Folklore, Kunstgeschichte und auf weiteren Gebieten der Geisteswissenschaften. Die Parteien vereinbarten zudem, das bestehende Rahmenabkommen zu aktualisieren und ein neues Kooperationsdokument zu unterzeichnen.

Habibbeyli stellte außerdem das gemeinsam erarbeitete Buch „Gabrovo-Humor und Scheki-Lachen“ vor. Abschließend informierte er sich über die Arbeit verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen der Bulgarischen Akademie und besuchte eine Ausstellung zur Kosmogonie.