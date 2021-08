Stellungen der aserbaidschanischen Armee in verschiedenen Richtungen unter Beschuss genommen

Baku, 22. August, AZERTAC

Illegale bewaffnete armenische Gruppen auf dem Territorium von Aserbaidschan, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, haben am Samstag, dem 21. August von 23:40 Uhr, am Sonntag, dem 22. August bis 00:40 Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Aghdam, Chodschali und Chodschawänd zeitweise unter Beschuss genommen. Daraufhin eröffneten aserbaidschanische Einheiten Gegenfeuer.

Das teilte der Pressedienst des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums mit.

Es gibt keine Toten und Verletzten unter aserbaidschanischen Armeeangehörigen.

Aserbaidschanische Truppen behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation bei, heißt es.