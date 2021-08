Verteidigungsministerium: Armenische Einheiten schießen auf Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar

Baku, 11. August, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 11. August 2021, gegen Nacht um 01:05 Uhr Lokalzeit haben Einheiten der armenischen Armee auf Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung des Dorfes Damirchidam/ Dämirtschidam in der Region Kelbadschar stationiert sind, aus Stellungen, die in der Siedlung Zerkend/Särkänd im Rayon Basarketschär stationiert sind, mit Gewehren und Waffen verschiedener Kaliber unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC gibt es keine Verluste unter aserbaidschanischen Soldaten.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei, hieß es im Bericht weiter.