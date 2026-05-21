Nihal Saad: La revitalisation du patrimoine renforce le dialogue interculturel

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Les villes ne sont pas seulement faites de béton et d'infrastructures. Elles se construisent sur la culture, la mémoire et l'identité. Une approche centrée sur l'humain et le renforcement du sentiment d'appartenance y jouent un rôle essentiel », a déclaré Nihal Saad, directrice de l'Alliance des Civilisations de l'Organisation des Nations Unies (UNAOC).

Elle a déclaré que la renaissance du patrimoine jouait un rôle important dans le renforcement du dialogue interculturel.