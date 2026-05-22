Inspiré par la dimension orientée vers l’action de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies, l’« Appel à l’action de Bakou » est le résultat d’un processus collectif, inclusif et co-produit. Ce document rassemble les contributions de multiples acteurs — organisations de la société civile, femmes, personnes âgées, enfants et jeunes, peuples autochtones, universitaires, chercheurs, collectivités locales et régionales, personnes en situation de handicap, parlementaires, secteur privé et autres acteurs du domaine du logement — engagés dans les politiques urbaines.

Ce document est le résultat de plusieurs mois de travail impliquant des consultations approfondies des parties prenantes en amont du Forum urbain mondial. Nous saluons et célébrons les progrès accomplis et appelons à ce qu’ils soient adoptés comme pratique standard tout au long du cycle du Forum urbain mondial, avec des consultations préalables et postérieures, guidées par un mécanisme structuré d’engagement multipartite afin de garantir la continuité et la redevabilité.

Nous exprimons notre sincère gratitude au gouvernement de l’Azerbaïdjan pour l’organisation d’un WUF13 pionnier, ayant réuni plus de 58 000 participants issus de 176 pays, ce qui en fait le plus grand Forum urbain mondial à ce jour. Pour la première fois dans l’histoire, à l’initiative du pays hôte, 27 chefs d’État et de gouvernement ont participé au Sommet des leaders. Plus d’une centaine de ministres, la vice-secrétaire générale des Nations unies ainsi que plusieurs hauts dignitaires ont également pris part à l’événement. Les innovations introduites lors du WUF13 comprennent le Prix urbain de Bakou, le Centre d’innovation et des affaires, le campus de l’Académie du WUF ainsi que le Centre des pratiques.

Préambule

La crise mondiale du logement atteint un point critique. Cette crise n’est pas accidentelle, mais résulte de profondes défaillances structurelles, systémiques et de gouvernance. Cette polycrise est alimentée par des facteurs complexes et interdépendants liés à la dépossession, à la colonisation, au racisme, aux inégalités ainsi qu’à d’autres contextes historiques et contemporains.

On estime que 3,4 milliards de personnes dans le monde sont touchées par un logement inadéquat.

Un logement n’est pas seulement constitué de quatre murs et d’un toit. C’est un espace de dignité, de culture et d’identité, et surtout un ancrage pour un avenir sécurisé. Il constitue une composante centrale d’un système interconnecté reliant d’autres services et équipements publics tels que les espaces publics, les écoles, les transports, les infrastructures de santé et autres services essentiels. Le logement doit donc être reconnu pour sa fonction sociale et environnementale et être priorisé comme un droit humain au cœur de l’agenda du développement, intégré dans une vision plus large du droit à la ville, de la protection sociale et de la croissance économique.

• Partout dans le monde, la financiarisation et la marchandisation du logement aggravent les inégalités urbaines et la pauvreté. Les logements deviennent de moins en moins abordables, phénomène renforcé par la gentrification et la précarisation croissante des droits d’occupation, ce qui accentue les inégalités spatiales et le sans-abrisme ;

• Des systèmes défaillants de gestion foncière et de planification sont au cœur de nombreux défis liés au logement, allant de la ségrégation spatiale aux inégalités d’infrastructures et à l’étalement urbain, entraînant souvent la spéculation immobilière et les déplacements de populations ;

• Malgré les engagements mondiaux et nationaux, les financements publics consacrés au logement diminuent, tandis que les financements traditionnels restent fragmentés, à court terme et insuffisamment liés aux territoires où le logement est planifié, équipé, construit, rénové et géré ;

• Les collectivités locales et régionales sont en première ligne de la transformation urbaine et de la mise en œuvre des politiques, mais elles ne disposent souvent ni du mandat, ni des capacités, ni des ressources nécessaires pour répondre à la crise mondiale du logement ;

• Les conflits, les guerres et l’urbicide ont un impact direct sur les infrastructures civiles telles que les écoles, les hôpitaux, les équipements publics et les logements, ainsi que sur l’écologie et la biodiversité, rendant les populations sans abri et les contraignant souvent à devenir des réfugiés ou des personnes déplacées internes (PDI) ;

• Les centres urbains, les mégapoles et les villes secondaires connaissent des mutations démographiques rapides. La plupart peinent à répondre aux besoins de systèmes de logement intergénérationnels qui soutiennent et prennent en charge les personnes en situation de handicap, les jeunes, les enfants, les femmes, les peuples autochtones et les personnes âgées ;

• Les expulsions forcées augmentent à l’échelle mondiale, entraînant directement des déplacements de population et aggravant la crise du logement. La démolition d’un logement va bien au-delà de la perte de biens personnels : elle provoque des traumatismes durables sur les plans mental, émotionnel et physique ;

• À l’échelle mondiale, les villes sont fortement touchées par le changement climatique, notamment par des inondations extrêmes, des vagues de chaleur urbaines et une mauvaise qualité de l’air. Les familles et les individus vivant dans des logements inadéquats subissent de manière disproportionnée les effets de ces changements climatiques ;

• Historiquement, les femmes ont assumé la charge du soin, tout en continuant de faire face à des obstacles structurels en matière de logement, de propriété foncière, d’emploi, de services essentiels et de mobilité, entre autres ;

• La crise économique et d’autres facteurs contribuent à une augmentation sans précédent du sans-abrisme parmi les familles et les individus. De nombreuses villes choisissent de criminaliser le sans-abrisme, souvent sans proposer de solutions ou d’alternatives ;

• À l’échelle mondiale, le logement n’est pas suffisamment intégré aux systèmes économiques et d’infrastructures plus larges tels que l’eau et l’assainissement, l’électricité, la mobilité, la connectivité, les équipements publics, l’éducation et la santé. La livraison, l’entretien et le financement non coordonnés des infrastructures et des services de base aggravent les effets de l’inadéquation du logement ;

• Les matériaux de construction tels que le béton contribuent à près d’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, au détriment de l’utilisation d’alternatives à faible émission de carbone et des techniques de construction traditionnelles et autochtones ;

• Les capacités professionnelles insuffisantes, ainsi que le manque de données et de preuves, conduisent souvent à de mauvaises prises de décision, favorisant des pratiques d’exploitation et la corruption.

Malgré ces caractéristiques communes, chaque quartier, ville, pays, région et continent présente des spécificités propres. Pour comprendre véritablement la nature de cette crise, les contextes locaux et nationaux sont déterminants.

L’ampleur du défi mondial du logement exige une réponse ferme, coordonnée et urgente. Au cœur de cet Appel à l’action figure la nécessité de reconsidérer les priorités en matière de logement, en s’appuyant sur des politiques intégrées de gouvernance du logement, une action multipartite organisée, des financements à long terme adaptés aux contextes, un renforcement des capacités de mise en œuvre, une gouvernance multi-niveaux, des investissements publics durables et des mécanismes de redevabilité mesurables.

Passer du diagnostic à l’action

Nous reconnaissons les engagements continus qui ont façonné l’action multilatérale en matière de logement, depuis l’inscription du logement adéquat comme droit humain reconnu au niveau international, jusqu’aux processus Habitat et à l’Agenda 2030, ainsi qu’au Pacte pour l’avenir. À l’occasion du dixième anniversaire du Nouvel Agenda urbain, nous appelons les États membres à accélérer sa mise en œuvre et à renforcer la fonction catalytique d’ONU-Habitat en tant qu’agence de partenariat et de coordination pour répondre à la crise mondiale du logement.

Le Plan stratégique 2026–2029 d’ONU-Habitat propose une feuille de route pour accélérer l’action en matière de logement à travers divers mécanismes, notamment le groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée sur le logement adéquat pour tous (OEWG-H). Les États membres et les parties prenantes sont encouragés à participer activement à ce groupe, à y désigner des experts et praticiens, et à promouvoir une participation inclusive en veillant à l’intégration des groupes sous-représentés.

Il existe une opportunité claire de faire de la prochaine décennie, ainsi que des cinq prochaines sessions du Forum urbain mondial des Nations unies (2026–2036), une décennie d’action visant à accélérer la mise en œuvre du Nouvel Agenda urbain et à obtenir des progrès mesurables sur les Objectifs de développement durable. Les résultats du WUF devraient inclure des engagements traçables, documenter les programmes et projets réussis et partager les trajectoires de mise en œuvre afin d’alimenter l’agenda post-2030.

Les processus locaux et nationaux contribuent à renforcer une forte dynamique politique en faveur de l’agenda du logement. Les résumés de la réunion ministérielle sur le Nouvel Agenda urbain (NAU), la Déclaration de Nairobi du deuxième Forum urbain africain (avril 2026) ainsi que de nombreux accords régionaux définissent des priorités ambitieuses en matière de logement adéquat, abordable, inclusif et résilient au changement climatique. Ce document ouvre également la voie à de nouvelles formes de coopération Sud-Sud et Nord-Sud, ainsi qu’à des échanges renforcés en matière d’apprentissage et de collaboration.

Ces appels à l’action s’articulent autour de trois axes : la reconnaissance des droits fondamentaux et des facteurs structurels de la crise du logement, la réponse à ses manifestations directes, et la transformation des systèmes de logement en vue d’un avenir juste, inclusif, résilient et durable pour tous.

Reconnaître les droits fondamentaux sous-jacents et les facteurs structurels

1. Protéger, respecter et garantir nos droits humains !

Dans de nombreux contextes, le logement continue d’être traité comme une marchandise plutôt que comme un droit, tandis que les expulsions, démolitions, conflits et déplacements portent atteinte à la dignité, à la sécurité et aux moyens de subsistance. Nous appelons à l’adoption et à l’application pleine et entière d’une approche du logement fondée sur les droits humains, incluant des garanties contre les expulsions forcées, un renforcement des droits d’occupation et des protections des locataires, ainsi qu’un accès effectif à la justice. Avec le soutien des organisations internationales, les gouvernements nationaux et locaux doivent intégrer cet appel dans les cadres juridiques, politiques, de planification foncière et institutionnels, en reconnaissant et en protégeant la fonction sociale et environnementale du logement. Nous appelons également à institutionnaliser des approches communautaires et participatives au sein des systèmes de logement régionaux, nationaux et locaux.

2. Protéger nos logements !

Les familles, les individus et les personnes déplacées internes sont souvent contraints d’accéder à des logements précaires ou inadéquats, les exposant davantage aux déplacements, à l’insécurité et à l’exclusion. Nous appelons à des approches intégrées du logement reliant l’action humanitaire, la relance et le développement à long terme, afin de promouvoir une reconstruction urbaine résiliente au climat et centrée sur les populations dans les contextes fragiles et post-conflit, tout en facilitant l’accès aux financements du développement et du climat. Les gouvernements nationaux et locaux, les acteurs humanitaires et du développement ainsi que les institutions internationales doivent protéger le logement et les infrastructures civiles essentielles, renforcer les garanties contre les déplacements et les destructions, et mettre en place des mécanismes assurant l’application effective de ces protections. Il existe d’importants précédents mondiaux en matière de reconstruction post-conflit, notamment celui du gouvernement hôte de l’Azerbaïdjan. Nous appelons à une approche coordonnée visant à prioriser les efforts de reconstruction et de relance, ainsi qu’au retour des personnes déplacées internes (PDI) dans leurs foyers. Le consentement libre, préalable et éclairé doit être garanti par tous les gouvernements nationaux.

3. Reconnaître notre diversité !

Les systèmes de logement continuent d’ignorer les contextes locaux ainsi que les interactions entre genre, origine ethnique, culture, âge, handicap, statut juridique et citoyenneté, qui alimentent l’exclusion et les inégalités d’accès au foncier et au logement. Nous appelons à des approches intergénérationnelles et intersectionnelles du logement, plaçant les populations au centre des politiques et de leur mise en œuvre, et reconnaissant les groupes divers comme des cocréateurs. La société civile et les mouvements de base doivent jouer un rôle moteur aux côtés des gouvernements, du secteur privé et des professionnels, afin d’intégrer et de protéger la diversité dans les politiques du logement.

4. Rendre nos logements résilients au changement climatique!

Les impacts climatiques accentuent l’insécurité en matière de logement et les déplacements de populations, touchant de manière disproportionnée les communautés déjà confrontées à des situations de précarité sociale, économique et environnementale à l’échelle des quartiers, des villes et des régions. Les inondations répétées, les sécheresses, la perte de biodiversité, la pollution, les vagues de chaleur extrêmes et la dégradation de la qualité de l’air ont des effets dévastateurs sur la santé publique, les écosystèmes, les moyens de subsistance, l’habitabilité et la qualité de vie globale. Nous appelons à des systèmes de logement renforçant la résilience climatique, préservant la biodiversité et atténuant les impacts négatifs grâce à des solutions fondées sur la nature, portées par les communautés et ancrées localement, dans le respect de la justice climatique et soutenues par une urbanisation et une planification respectueuses de l’environnement. Nous appelons également à renforcer les pratiques locales, autochtones et traditionnelles portées par les populations, ainsi que les interventions des gouvernements nationaux et locaux, en faveur d’infrastructures résilientes, des énergies renouvelables, des services de base, de la préparation et de la prévention des catastrophes, des moyens de subsistance et des réseaux sociaux.

Répondre aux manifestations directes

5. Le logement comme catalyseur d’intégration !

Le logement est trop souvent isolé des infrastructures, des services essentiels et des opportunités économiques. L’étalement urbain, la ségrégation spatiale et une planification foncière insuffisamment coordonnée poussent les ménages à faibles revenus vers des zones périphériques et excluantes, éloignées des emplois, des services et des opportunités. Nous appelons à une approche de planification spatiale intégrée et participative, intégrant une dimension de genre, qui relie le logement aux transports, aux services, aux moyens de subsistance ainsi qu’au patrimoine naturel et culturel, tout en promouvant des quartiers mixtes, inclusifs, bien desservis et intergénérationnels. Nous appelons les professionnels, le monde académique et les institutions de recherche à développer une vision partagée avec les gouvernements et la société civile, en faveur d’une planification urbaine intégrée et de subventions ciblées couvrant simultanément le logement, les opportunités économiques et les transports.

6. Garantir l’accessibilité financière du logement pour tous !

Le logement devient de plus en plus inabordable en raison de la hausse des valeurs foncières, de la spéculation immobilière, des locations de courte durée, de la précarité des marchés du travail, de l’offre limitée de logements et des inégalités d’accès au financement, poussant de nombreux ménages vers le sans-abrisme et des conditions de vie inadéquates. Nous appelons à des mesures durables pour améliorer l’accessibilité financière, notamment l’élargissement de l’accès au logement locatif et social, la mise en œuvre de dispositifs de zonage inclusif, le renforcement des subventions et des stratégies de réduction des coûts, la régulation des pratiques spéculatives, ainsi que l’amélioration des systèmes de fiscalité foncière et de l’accès au financement pour tous les niveaux de revenus. Nous encourageons les parlementaires et les gouvernements nationaux à adopter des mesures législatives protégeant l’accessibilité financière, tout en favorisant une augmentation de l’offre via des programmes de logement public, les institutions de financement du développement (DFI), le secteur privé et les initiatives d’auto-construction.

7. Garantir un logement sans discrimination !

Les quartiers dépassent leur seule forme physique et leur localisation : ils sont des espaces de soin, de lien social, de culture, de sécurité et de vie collective, qui permettent l’épanouissement des capacités humaines, du bien-être et du sentiment d’appartenance communautaire. Nous appelons à des approches du logement qui reconnaissent le genre, la diversité et l’orientation sexuelle, et qui promeuvent l’accessibilité, la proximité, la sécurité, le bien-être et l’inclusion sociale, notamment en luttant contre les violences fondées sur le genre, en renforçant les espaces publics et partagés, et en promouvant une conception universelle et inclusive du logement. Nous appelons les gouvernements, les organismes professionnels et la société civile à élaborer des lignes directrices claires favorisant des quartiers mixtes et inclusifs, renforçant la cohésion sociale, réduisant la ségrégation et améliorant la sécurité, la santé et la dignité pour tous.

8. Mettre fin aux expulsions forcées !

Les expulsions forcées et les déplacements constituent de graves violations des droits humains internationalement reconnus. Ils compromettent la sécurité du logement, détruisent les moyens de subsistance, aggravent la crise climatique, érodent la dignité et fragilisent les systèmes communautaires, souvent sans garanties ni alternatives suffisantes. Nous appelons à un renforcement des protections contre les expulsions et les déplacements, notamment par des garanties juridiques, des mécanismes de suivi et des approches préventives assurant la sécurité d’occupation, tout en privilégiant la réhabilitation in situ, les approches communautaires et une compensation et des alternatives adéquates lorsque la relocalisation est inévitable. Les commissions parlementaires, les administrations publiques, les institutions de défense des droits humains et les organisations internationales, soutenues par les agences des Nations unies, doivent renforcer la redevabilité et établir des mécanismes permanents multipartites afin de surveiller, cartographier et traiter les dynamiques mondiales d’expulsions forcées et de déplacements.

Transformer les systèmes de logement

9. Diversifier les approches du logement

Des millions de personnes façonnent déjà les villes à travers des formes d’habitat auto-construit, progressif et informel, mais ces réalités restent souvent exclues des politiques publiques et de la reconnaissance juridique. Nous appelons à des approches diversifiées et ancrées localement, incluant le logement progressif, la mise à niveau à l’échelle des villes des établissements informels, la régularisation, le logement locatif et social, les coopératives, les communautés foncières, le logement inclusif et les habitats portés par les communautés. Nous encourageons une coopération renforcée entre les gouvernements nationaux et locaux, la société civile, les acteurs du logement, le secteur privé, les institutions financières et les banques, afin de développer des solutions innovantes et de stimuler des programmes axés sur la demande, grâce à une combinaison d’instruments financiers publics, privés, communautaires, micro-financiers et mixtes.

10. Garantir des terres pour le logement !

L’urbanisation croissante, la financiarisation accrue et la faiblesse des systèmes de gouvernance foncière entraînent une hausse des coûts du foncier, une spéculation immobilière, des inégalités spatiales et une insécurité des droits d’occupation. Nous appelons à un renforcement de la gestion publique et locale des systèmes fonciers, à travers une régulation appropriée des marchés du foncier, la limitation de la spéculation, la fiscalité immobilière, les mécanismes de logement inclusif, les contributions au développement et la captation de la valeur foncière, afin de garantir un accès équitable à des terrains viabilisés et sécurisés. Nous appelons les parlements et les administrations nationales à décentraliser la gestion foncière vers les autorités locales. Les institutions foncières, les communautés et les acteurs du développement doivent renforcer les droits d’occupation et les protections, tout en promouvant des systèmes de gouvernance foncière inclusifs et responsables.

11. Orienter les financements vers les besoins réels !

Les systèmes de financement du logement restent fragmentés, insuffisamment coordonnés et difficiles d’accès, avec un investissement public limité, des inégalités d’accès au crédit et des mécanismes qui n’atteignent pas les ménages et les communautés à faibles revenus. Nous appelons à repenser la chaîne de financement du logement afin de la rendre plus inclusive et plus efficace, en renforçant les finances municipales, notamment à travers l’autonomie fiscale et des stratégies de mobilisation des revenus locaux. Nous appelons les banques de développement et le secteur privé à prioriser l’accès au crédit et à mettre en place des cadres de financement prévisibles et à long terme, ancrés dans les territoires et accessibles aux populations les plus vulnérables. Nous encourageons le secteur privé à collaborer avec les gouvernements nationaux et locaux, les banques centrales, les institutions financières et les systèmes d’épargne communautaires organisés, afin de développer de nouvelles approches de gestion du risque, de ciblage des subventions, d’élargissement de l’accès au crédit et de financement mixte. Nous encourageons également les parlementaires et les ministères des finances à diversifier les subventions publiques pour refléter la diversité des approches en matière de logement, en intégrant les économies privées et communautaires.

12. Encourager une approche multisectorielle et multipartite !

Les systèmes de planification fragmentés continuent de renforcer l’exclusion, les inégalités spatiales et une croissance urbaine inefficace en dissociant le logement du foncier, des infrastructures, des transports, des moyens de subsistance et des services essentiels. Nous appelons à des approches de planification intégrées et systémiques, qui inscrivent le logement dans des cadres territoriaux et urbains plus larges, tout en promouvant l’équité, l’inclusion, la justice spatiale et le droit à la ville. Nous demandons que ce processus soit porté par le renforcement des capacités des gouvernements locaux, des organisations de la société civile, des mouvements de base et des acteurs du secteur privé, afin de co-produire les résultats.

13. Renforcer une gouvernance multi-niveaux et participative !

Des systèmes de logement efficaces nécessitent une coopération, des partenariats et une coordination solides entre tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu’avec les communautés locales, la société civile, les professionnels et les acteurs du développement. Les gouvernements locaux et régionaux, des villes intermédiaires aux mégapoles, sont souvent chargés de la mise en œuvre sans disposer des mandats, des financements ou du soutien institutionnel nécessaires pour agir efficacement. Nous appelons les États membres à engager des réformes structurelles clarifiant les responsabilités, améliorant la coordination entre institutions, secteurs et parties prenantes, et renforçant les capacités des gouvernements locaux et régionaux grâce à une décentralisation du financement, des outils de planification participative et un renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles. Les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, les communautés, les professionnels, les partenaires du développement et la société civile doivent renforcer les mécanismes de gouvernance multi-niveaux et multipartites aux niveaux métropolitain et régional, afin de soutenir la fourniture de logements inclusifs, la mise à niveau à l’échelle des villes des établissements informels et la transformation urbaine ancrée localement.

14. S’engager pour la mise en œuvre, la redevabilité et l’action concrète !

Les engagements en matière de logement ne manquent pas, mais leur mise en œuvre reste insuffisante en raison d’une coordination faible, de capacités limitées et de systèmes peu efficaces. Nous appelons à la mise en œuvre de stratégies nationales du logement, dotées de trajectoires claires, d’objectifs mesurables et de mécanismes solides de suivi et de rapport, ainsi qu’à des investissements durables dans l’éducation, la formation et le développement professionnel afin de renforcer les capacités de mise en œuvre. Nous encourageons la société civile, les gouvernements locaux, régionaux et nationaux à établir des partenariats, des Forums nationaux de l’habitat solides et des comités conjoints pour renforcer les capacités, améliorer la coordination, documenter les bonnes pratiques et suivre les progrès. Au niveau mondial, nous encourageons ONU-Habitat à utiliser le Forum urbain mondial des Nations unies comme plateforme centrale de coordination afin de suivre la mise en œuvre du Nouvel Agenda urbain et de généraliser les pratiques efficaces en matière de logement.

15. Utiliser les connaissances et les données au service de l’intérêt public !

Les systèmes de logement fonctionnent souvent avec des informations insuffisantes, fragmentées et obsolètes concernant les registres fonciers, les études sur le logement et les marchés, les recensements, les données démographiques et les indicateurs économiques. Cela limite la capacité à répondre aux besoins en évolution rapide, aux catastrophes naturelles ou à la planification à long terme. Nous appelons à un engagement fort en faveur d’une approche fondée sur les données probantes, combinant les données locales et communautaires avec les connaissances scientifiques et académiques. Nous appelons les institutions académiques, les partenaires de recherche et les praticiens à combler les lacunes en matière de connaissances et de capacités, en intégrant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle afin de renforcer les cadres analytiques et empiriques. Nous encourageons les organisations internationales, les gouvernements et la communauté scientifique à plaider pour davantage de ressources afin d’accélérer la recherche, en particulier dans les pays du Sud global. Cela inclut le développement de programmes ciblés de renforcement des capacités pour les professionnels, les agents du secteur public, la société civile et les mouvements de base, en faveur de processus de planification participatifs.

En conclusion, nous remercions le gouvernement de l’Azerbaïdjan et son peuple pour leur chaleureuse hospitalité. L’Appel à l’action de Bakou constitue un appel ambitieux à s’attaquer à la crise du logement à ses racines. Ensemble, nous devons nous organiser et relever ces défis, sans laisser personne de côté.

Clause de non-responsabilité : L’Appel à l’action de Bakou est un document de résultats porté par les parties prenantes du WUF13, fondé sur des consultations et des délibérations entre acteurs et partenaires. Il ne constitue pas un résultat intergouvernemental négocié et ne reflète pas nécessairement les vues ou positions officielles des États membres ou du Secrétariat des Nations unies.