Rohey Malick Lowe: Nous remercions Bakou de nous avoir réunis

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Nous remercions Bakou de nous avoir réunis et pour son chaleureux accueil en cette période si critique pour nos villes et nos communautés », a déclaré Rohey Malick Lowe, maire de Banjul, lors de la conférence de presse de clôture de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies.

« Depuis Bakou, nous affirmons clairement que le logement est un droit fondamental. C’est un devoir démocratique. Un logement décent ne peut exister sans services publics universels, accessibles et équitables. Les autorités locales et régionales ont besoin des pouvoirs, des financements et de la reconnaissance politique nécessaires pour assumer l’immense responsabilité qui leur incombe au quotidien », a dit Rohey Malick Lowe.