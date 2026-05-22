Eva Garcia Chueca : L'Azerbaïdjan a accueilli le WUF13 à haut niveau

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Découvrir l'Azerbaïdjan a été une expérience très enrichissante. Ce pays, riche d'une culture ancestrale, est fascinant et inspirant. C’était un grand plaisir de participer au WUF13. Je suis convaincue que l'Azerbaïdjan a accueilli cet événement à haut niveau.

C'est ce qu'a déclaré Eva Garcia Chueca, directrice du département Prévision et Stratégie de la région métropolitaine de Barcelone, lors d'un entretien avec l’AZERTAC.

« Nous nous sommes sentis très bien accueillis. Les différentes sessions organisées dans le cadre du WUF13 ont été très intéressantes, notamment pour aborder les problèmes les plus urgents liés au logement. Les discussions ne se sont pas limitées à des échanges de vues, mais ont également permis d'identifier des solutions concrètes pour surmonter la crise du logement », a-t-elle souligné.