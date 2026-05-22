Amina Mohammed : Le déminage prendra beaucoup de temps

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« En tant qu'agence des Nations Unies, nous soutenons actuellement le processus de déminage en Azerbaïdjan », a fait savoir Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, lors de la conférence de presse de clôture de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies 2026.

Selon elle, le déminage est un processus important et il prendra beaucoup de temps.

« Ce processus s'inscrit dans le cadre du renforcement de la confiance et de la création de communautés plus sûres pour les populations, tout en restaurant les infrastructures », a-t-elle précisé.