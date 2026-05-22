Anaclaudia Rossbach : Merci pour votre hospitalité

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Je tiens à remercier le gouvernement azerbaïdjanais pour l'hospitalité dont il a fait preuve à notre égard », a déclaré Anaclaudia Rossbach, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), lors de la cérémonie de clôture officielle du WUF13.

« Nous attendons maintenant avec impatience le prochain WUF14 au Mexique, et nous sommes très enthousiastes », a-t-elle ajouté.