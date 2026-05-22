Matthew Benn : L'énergie verte est le fondement du développement urbain
Bakou, 22 mai, AZERTAC
« L'énergie verte est essentielle au développement des villes modernes. L'énergie est le fondement de toutes nos activités urbaines : transports, alimentation électrique des logements », a déclaré Matthew Benn, représentant d’ONU-Habitat, dans son interview accordée à l’AZERTAC.
« Si nous voulons lutter contre le changement climatique dans les villes, l’énergie verte doit être au cœur de ce processus. L’augmentation de la part des énergies renouvelables ces dernières années et les progrès réalisés dans ce domaine sont encourageants, car ils sont essentiels à la transition écologique des villes », a-t-il souligné.
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