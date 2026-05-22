La protection sociale des éboueurs de déchets discutée au WUF13
Bakou, 22 mai, AZERTAC
Une session portant sur le thème « Les éboueurs de déchets en Amérique latine et les alliances pour une transition juste vers l’inclusion et une économie circulaire » a été organisée en marge de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).
Des questions telles que la gestion intégrée des déchets solides, la protection sociale des éboueurs et la transition vers un modèle d'économie circulaire ont été discutées lors de cette session. Les expériences des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, les approches novatrices en matière de recyclage des déchets et l'importance d'une gouvernance urbaine inclusive ont été examinées.
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