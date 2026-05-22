Cérémonie de clôture officielle du WUF13 MIS A JOUR

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) s’est tenue à Bakou, capitale azerbaïdjanaise.

Tout d'abord, une vidéo consacrée à la clôture du WUF13 a été projetée.

Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, Anar Gouliyev, président du Comité national d’urbanisme et d’architecture et coordinateur national du WUF13, Rohey Malick Lowe, maire de Banjul, Ana Falú, professeure et chercheuse à l'Université Nationale de Córdoba en Argentine, Jonathan Oriki Some, membre du Conseil consultatif des jeunes d’ONU-Habitat, Lajana Manandhar, directrice exécutive du groupe de soutien aux abris LUMANTI et de la Coalition asiatique pour le droit au logement, Anar Valiyev, maîtres de conférences à l'Université ADA, Maria del Rosario Lombera Gonzalez, Coordonnatrice en chef pour les relations internationales de Mexico, ont prononcé des discours lors de la cérémonie de clôture.

Après les discours, la présidence de la prochaine session du Forum urbain mondial des Nations unies est officiellement passée de l’Azerbaïdjan au Mexique.

Enfin, Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive d’ONU-Habitat, a déclaré close la 13e session du Forum urbain mondial.