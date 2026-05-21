Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Le septième dialogue sur la sécurité entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne (UE) s’est tenu mercredi à Bakou.

Les participants ont procédé à un échange de vues sur les relations actuelles entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne ainsi que sur des questions de politique étrangère et de sécurité. L’intensification récente des contacts de haut niveau a été saluée.

Les discussions ont également porté sur des thèmes régionaux et internationaux tels que l’énergie, la connectivité et le Couloir médian. L’Union européenne a réaffirmé son soutien au déminage en Azerbaïdjan et à la poursuite de la coopération dans le domaine concerné.

Le processus de paix et la poursuite du dialogue entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont également figuré à l’ordre du jour de la réunion. Les deux parties ont convenu de renommer ce cadre à l’avenir en « dialogue politique et de sécurité ».

La réunion a été coprésidée par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, et Olof Skoog, Secrétaire général adjoint pour les affaires politiques au Service européen pour l'action extérieure.