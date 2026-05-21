Bechir Hadjiyev: 2 020 hectares de terres à Kelbedjer déminées
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« Durant la période officielle 2020-2026, un total de 270 000 hectares de terres ont été déminés à travers l'Azerbaïdjan, dont 2 020 hectares dans le district de Kelbedjer », a déclaré Bechir Hadjiyev, représentant spécial du président de la République d’Azerbaïdjan dans le district de Kelbedjer, lors de l'événement intitulé « Du développement urbain à la reconstruction post-conflit » dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
« Du 10 novembre 2020 au 12 mai 2026, un total de 425 victimes de mines ont été recensées dans toute la république à la suite des incidents liés aux mines et aux engins explosifs », a-t-il précisé.
« Parmi ces incidents, 73 personnes ont perdu la vie et 352 ont été blessées à des degrés divers. Au total, 262 incidents liés aux mines ont été enregistrés durant la période mentionnée. Malheureusement, une part importante de ces statistiques concerne le district de Kelbedjer. Dans ce district, 8 personnes sont décédées et 43 ont été blessées, soit un total de 51 victimes. Le nombre d'incidents liés aux mines dans le district de Kelbedjer s'élève ainsi à 27 », a fait savoir Hadjiyev.
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