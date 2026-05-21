L'ambassadeur ukrainien remercie l'Azerbaïdjan pour son soutien

Bakou, 21 mai, AZERTAC

S'exprimant lors de l'événement « Régénération urbaine à Kharkiv : reconstruire les logements et l'avenir », organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13), l'ambassadeur d'Ukraine en Azerbaïdjan, Yuriy Husyev, a exprimé sa gratitude pour le soutien international apporté à son pays.

L'ambassadeur a hautement apprécié le soutien apporté à l'Ukraine par l'Azerbaïdjan, ainsi que par ses partenaires et pays internationaux. Il a souligné qu'il s'agissait d'un exemple important de solidarité et de coopération.

Le diplomate a fait savoir que grâce à des efforts conjoints, la restauration des villes ukrainiennes serait possible et que la coopération dans ce sens se poursuivrait.