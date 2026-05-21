Chang Yu Kim : Les villes intelligentes doivent être accessibles à tous

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Chang Yu Kim, représentant de la République de Corée à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies, a déclaré à l’AZERTAC que les technologies numériques étaient devenues un outil essentiel au développement urbain durable.

Il a souligné que les solutions modernes d'infrastructures intelligentes contribuent à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la qualité de l'environnement urbain. Chang Yu Kim a indiqué que Bakou avait fait preuve de fort potentiel dans la mise en œuvre d'approches novatrices dans les secteurs des transports et du logement. Il a également insisté sur l'importance des échanges d'expériences internationales pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.