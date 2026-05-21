Le WUF13 contribuera à la résolution des problèmes mondiaux du développement urbain
Bakou, 21 mai, AZERTAC
La session de Bakou contribuera concrètement à la résolution des problèmes auxquels est confronté le développement urbain mondial. Les panels et les séances de dialogue spéciales auxquels j'ai participé témoignent de l'importance que prend très sérieusement la question du logement à l'échelle mondiale pour ONU-Habitat.
C’est ce qu’a déclaré à l’AZERTAC Gabriel Ameh, représentant nigérian et expert en développement urbain, participe à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).
Il a ajouté que le WUF13 avait permis de mettre en lumière les différentes stratégies mises en œuvre par divers pays pour gérer l'urbanisation et les problèmes de logement dans leurs villes.
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