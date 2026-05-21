Des travaux de conservation débuteront cette année sur 15 monuments à Choucha

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Les projets de restauration et de conservation des monuments historiques se poursuivent dans la ville de Choucha. Rien que cette année, nous entamerons des travaux de conservation sur 15 monuments. Parallèlement, des travaux de restauration seront menés sur plusieurs autres », a déclaré Aydin Karimov, représentant spécial du président de la République dans la région de Choucha, dans son interview accordée à l’AZERTAC.