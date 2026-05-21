Une experte d'ONU-Habitat : Mon séjour à Bakou a été extrêmement enrichissant
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« C’est ma première participation au Forum urbain mondial (WUF) et ma première visite en Azerbaïdjan. Mon séjour à Bakou a été extrêmement enrichissant. Le forum était organisé avec un grand professionnalisme », a déclaré Caroline Kienast-Von Einem, experte d'ONU-Habitat, dans une interview accordée à l’AZERTAC.
« Il est très efficace de communiquer avec des personnes représentant divers domaines à l'échelle mondiale au sein de l'espace d’Expo urbaine, puis de mener des dialogues approfondis sur le développement durable lors de sessions thématiques. Je crois que ce forum offre une occasion unique aux experts du monde entier de se réunir sur une même plateforme », a-t-elle ajouté.
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