L'accident survenu dans une mine de charbon du nord de la Chine fait 82 morts

Bakou, 23 mai, AZERTAC

L'accident survenu dans une mine de charbon de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, a fait 82 morts, et neuf autres personnes sont toujours piégées, selon des journalistes de l'Agence de presse Xinhua présents sur place.

L'explosion de gaz s'est produite vendredi dans la mine de charbon de Liushenyu, dans le district de Qinyuan. Les opérations de sauvetage se poursuivent. (Agence Xinhua)