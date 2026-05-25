Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères part pour New York

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, s’est rendu le 25 mai à New York, aux Etats-Unis, pour une visite de travail, rapporte dans un communiqué le service de presse du ministère des Affaires étrangères.

Dans le cadre de la visite, Djeyhoun Baïramov devrait prendre, mardi 26 mai, la parole lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée au thème « Protection des buts et principes de la Charte des Nations unies et renforcement du système international centré sur l’ONU », ainsi que qu’avoir des rencontres avec de hauts responsables officiels.