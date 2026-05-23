Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan célébré à Kars

Ankara, 23 mai, AZERTAC

Une réception officielle dédiée au Jour de l'indépendance d’Azerbaïdjan s’est tenue dans la ville turque de Kars.

L'événement, organisé par le Consulat général d’Azerbaïdjan à Kars, a réuni des diplomates du pays frère, des représentants d'institutions officielles, de partis, des forces armées et d'organisations publiques, ainsi que des personnalités culturelles, des enseignants et des étudiants de l'Université Gafgaz.

Le consul général d'Azerbaïdjan à Kars, Zamin Aliyev, a fourni des informations sur les étapes du développement de l'État azerbaïdjanais et a souligné le renforcement de la position internationale de la république.

L'événement s'est terminé par un programme musical.