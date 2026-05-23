L’Azerbaïdjan et la Somalie examinent les opportunités de coopération

Bakou, 23 mai, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite à Istanbul, le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, s’est entretenu avec Dahir Shire Mohamed, ministre somalien du Pétrole et des ressources minérales.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente existant dans les secteurs pétrolier et gazier entre les deux pays et sur les questions découlant de la création d'un groupe de travail conjoint.

Les possibilités de coopération entre l'Azerbaïdjan et la Somalie ont été examinées.