Académie du WUF : Bilan et perspectives – cérémonie de clôture
Bakou, 22 mai, AZERTAC
La cérémonie de clôture de l’Académie du WUF s’est tenue à Bakou dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies.
Organisée en partenariat avec Université ADA, la session finale a permis de résumer les principaux résultats du programme « Campus » et de définir les futures orientations en matière de recherche, de coopération et de développement des capacités dans les domaines du logement et de l’urbanisme.
Anar Vəliyev qeyd edib ki, “WUF Academy” çərçivəsində keçirilən müzakirələr boyunca müxtəlif ölkələrdən iştirakçılar urban inkişaf, innovativ yanaşmalar və şəhərlərin dayanıqlı inkişafı ilə bağlı ideyalarını bölüşüblər. Onun sözlərinə görə, ADA Universiteti bu prosesdə müşahidəçi qismində iştirak edərək əsas təklif və nəticələrin toplanmasına və təhlilinə töhfə verib.
Etant intervenu lors de l’événement, Anar Valiyev, maître de conférences à l’École des relations publiques et internationales de l’Université ADA, a indiqué que les discussions avaient réuni des participants de différents pays autour des questions liées au développement urbain durable et aux approches innovantes.
Anar Vəliyev vurğulayıb ki, akademiya çərçivəsində aparılan müzakirələr təkcə nəzəri yanaşmalarla məhdudlaşmayıb, həm də praktiki fəaliyyət planının hazırlanmasına xidmət edib. O əlavə edib ki, tələbələr və tədqiqatçılar tərəfindən təqdim olunan nəticələr gələcəkdə birgə tədqiqat gündəliyinin formalaşmasına zəmin yarada bilər.
Onun sözlərinə görə, bu formatın əsas üstünlüyü müxtəlif regionlardan və sahələrdən olan ekspertlərin bir araya gələrək şəhərsalma sahəsində aktual çağırışları və innovativ həlləri birgə müzakirə etməsidir.
Il a souligné que les échanges ne s’étaient pas limités aux aspects théoriques, mais ont également contribué à l’élaboration de propositions concrètes et de futures initiatives de recherche communes. Selon lui, l’un des principaux atouts de cette plateforme réside dans la possibilité pour des experts issus de diverses régions et disciplines de débattre ensemble des défis urbains actuels et des solutions innovantes.