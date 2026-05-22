Après 14 ans, le Forum urbain mondial revient en Amérique latine

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Nous sommes heureux de constater qu'après 14 ans, le Forum urbain mondial fait son retour en Amérique latine. La dernière édition s'est tenue à Medellín, en Colombie. Par ailleurs, le WUF14 revêt une importance particulière, car il sera le dernier forum organisé jusqu'en 2030.

C’est ce qu’a indiqué Maria Victoria Romero Caballero, ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan, pays hôte de la 14e session du Forum urbain mondial (WUF14), lors de la conférence de presse de clôture du WUF13.

L'ambassadrice a précisé que la ville de Mexico, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), entamerait un travail de coordination sur l'élaboration des modèles de gouvernance du WUF14, la définition des orientations stratégiques et la mise en œuvre des travaux d'organisation, ainsi qu'une étroite coopération avec toutes les parties prenantes.