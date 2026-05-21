Les priorités du développement urbain durable du « Plan directeur de Bakou - 2040 » abordées dans le cadre du WUF13

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Un événement intitulé « Plan général de Bakou - 2040 : une nouvelle ère du développement urbain » a été organisé dans le cadre du WUF13.

Les discussions ont porté sur les principales priorités du Plan directeur de Bakou à l’horizon 2040, notamment les approches d’aménagement urbain, l’amélioration des infrastructures de transport et les objectifs de développement urbain durable.

L’événement a réuni des représentants de l’Agence azerbaïdjanaise des transports terrestres, de l’Agence nationale des routes, de l’Agence nationale de construction de logements et du Comité national d’urbanisme et d’architecture, en plus de partenaires internationaux et de sociétés de conseil.

Selon Read Gasimov, chef de la Direction principale d’architecture et d’urbanisme de Bakou, le « Plan général Bakou - 2040 » vise à transformer la capitale en une ville plus verte, inclusive, durable et compétitive à l’échelle mondiale, avec pour priorité l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Parmi les autres intervenants figuraient Fariz Azizov, conseiller du président du Conseil d’administration de l’Agence nationale des routes d’Azerbaïdjan chargé du développement institutionnel, ainsi que Terlan Safarov, chef du département régional de Bakou de l’Agence azerbaïdjanaise des transports terrestres.