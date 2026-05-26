Entretien téléphonique entre les chefs de gouvernement d’Azerbaïdjan et de Russie

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Mardi 26 mai, un entretien téléphonique a eu lieu entre le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov et le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Mikhaïl Michoustine.

Les chefs de gouvernement ont eu un échange de vues sur les principales orientations de l'interaction azerbaïdjano-russe et la promotion d'initiatives conjointes dans plusieurs domaines.

Les parties ont confirmé leur intérêt commun pour le développement constant de la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines.