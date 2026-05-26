Le train Bakou-Tbilissi-Bakou relancé après une interruption de six ans

Tbilissi, 26 mai, AZERTAC

Après une interruption de six ans, le train Baku-Tbilissi-Bakou a été relancé.

Le premier train est arrivé à Tbilissi à 08h41 le 26 mai et a été accueilli par Tamar Ioseliani, vice-ministre de l’Économie et du Développement durable de la Géorgie, ainsi que par Lasha Abashidze, directeur général des Chemins de fer géorgiens.

Djavid Gourbanov, vice-ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, figurait parmi les passagers.

La reprise de la liaison ferroviaire de passagers Bakou-Tbilissi-Bakou sera assurée quotidiennement conformément à l’accord conclu entre le ministère de l’Économie et du Développement durable de la Géorgie et le ministère du Numérique et des Transports de l’Azerbaïdjan. Les deux parties sont parvenues à cet accord lors de la visite du Premier ministre géorgien en Azerbaïdjan dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Le train part de Bakou à 23h10 et arrive à Tbilissi le lendemain à 08h41. Le train reliant Tbilissi à Bakou quitte la capitale géorgienne à 21h00 et arrive à Bakou le lendemain à 06h24.

Aucune liaison ferroviaire n’avait fonctionné entre Bakou et Tbilissi au cours des six dernières années. Il convient de noter que ce premier trajet de Bakou vers Tbilissi a été effectué le 26 mai, Jour de l’Indépendance de la Géorgie.