Un Programme d’État sur le développement de l’agriculture a été élaboré

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Les programmes et décisions adoptés ont entraîné un tournant majeur. Toutefois, la stagnation observée au cours des dernières années dans le développement de l’agriculture nous préoccupe naturellement, et, à cette fin, un Programme d’État a été élaboré et sera adopté », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée aux questions agricoles.