Yaltchin Rafiyev : Pour l'Azerbaïdjan, l'Afrique est un continent de partenaires, d'amis et d'objectifs communs

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« L'Afrique s'impose aujourd'hui comme l'une des régions les plus dynamiques et prometteuses du monde. Forte de sa population jeune, de son économie en pleine croissance, de ses abondantes ressources naturelles et de son importance géopolitique croissante, le continent joue un rôle de plus en plus crucial dans la définition de l'agenda politique et économique mondial », a dit le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

Il a déclaré que l'Union africaine était désormais membre à part entière du G20. Selon lui, l'Afrique aspire également à deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, et l'Azerbaïdjan soutient pleinement cette initiative.

« Pour l’Azerbaïdjan, l’Afrique n’est pas un continent lointain. Pour nous, l’Afrique est un continent de partenaires, d’amis et d’objectifs communs. Nos relations sont fondées sur le respect mutuel, la solidarité et le soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté des États », a ajouté le vice-ministre.