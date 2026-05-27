New York : Djeyhoun Baïramov rencontre son homologue cubain

Bakou, 27 mai, AZERTAC

En marge de sa visite de travail à New York, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Djeyhoun Baïramov, a rencontré son homologue cubain Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla.

Au cours de la rencontre, les ministres ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations et ont discuté de la dynamique positive des liens entre les deux pays ces dernières années.

Les parties ont souligné qu'il existait des liens historiques et culturels entre les deux pays, mettant en valeur l'importance d'approfondir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la santé.

Par ailleurs, les perspectives de coopération au sein des plateformes multilatérales, y compris dans le cadre de l’ONU, du Mouvement des non-alignés et de la Communauté caribéenne (CARICOM), ainsi que l’aide humanitaire apportée par l’Azerbaïdjan aux petits États insulaires en développement ont fait l’objet de discussions.

Les ministres ont également échangé sur d'autres questions bilatérales et régionales d'intérêt mutuel, y compris la situation sécuritaire dans les Caraïbes et au Moyen-Orient.