Trump : Nous continuons de soutenir une paix durable entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 26 mai, AZERTAC

« Les États-Unis continuent de soutenir une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie », a écrit le président américain Donald Trump dans sa lettre de félicitations adressée à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l’occasion du Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan.

« Nous sommes encouragés par les efforts déployés par l'Azerbaïdjan pour faire progresser l'accord de paix que vous avez paraphé en août dernier, ainsi que par le processus en cours de délimitation des frontières, la libération de quatre prisonniers arméniens en janvier 2026, la fourniture de carburant à l'Arménie et l'initiative du « Pont de la paix » qui rassemble les sociétés civiles des deux pays », a noté le président américain.

Trump a également souligné qu'il se réjouissait de renforcer davantage le partenariat stratégique dans les années et les décennies à venir.