La Corée du Sud vise à lancer son 1er sous-marin à propulsion nucléaire vers le milieu des années 2030

Bakou, 26 mai, AZERTAC

La Corée du Sud cherche à développer elle-même des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire fonctionnant à l'uranium faiblement enrichi avec l'objectif de lancer le premier navire du genre vers le milieu des années 2030, a fait savoir ce mardi le ministre de la Défense Ahn Gyu-back, indique l’agence de presse Yonhap.

Ahn a annoncé ce plan dans la feuille de route du programme de sous-marins alors que Séoul veut accélérer son plan après avoir obtenu le consentement des Etats-Unis lors du sommet entre les présidents des deux pays en octobre dernier.

Le projet, baptisé «Jang Bogo N», appelle à développer et construire des sous-marins à propulsion nucléaire en Corée du Sud dans le but de les déployer vers la fin des années 2030, a détaillé Ahn lors d'une réunion sur la stratégie de défense qui a été dirigée par le président Lee Jae Myung à la base navale de Jinhae, à environ 300 km au sud de Séoul.

«Nous œuvrerons à lancer le premier sous-marin à propulsion nucléaire vers le milieu des années 2030 et procèderons au développement pour la mise en service à la seconde moitié des années 2030 ou plus tard», a-t-il dit.