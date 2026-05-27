Le Jour de l’indépendance azerbaïdjanaise célébré à Paris

Paris, 27 mai, AZERTAC

A l’occasion du Jour de l’indépendance du 28 mai et de la Journée des Forces armées azerbaïdjanaises du 26 juin, une réception a été organisée à Paris.

Organisé conjointement par l'ambassade d'Azerbaïdjan en France, la Représentation permanente auprès de l'UNESCO et l'attaché militaire des forces armées en France, l'événement a réuni de hauts responsables d’Etat et du gouvernement français, le directeur général de l'UNESCO Khaled Al-Anani, des parlementaires, des représentants des milieux socio-politiques et du corps diplomatique, des dirigeants d'entreprises, ainsi que les Azerbaïdjanais résidant en France.

La réception a débuté par le retentissement des hymnes nationaux des deux pays.

L'ambassadrice d’Azerbaïdjan en France, Leyla Abdullayeva, le délégué permanent d’Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO, Elman Abdullayev, et l’attaché militaire de l’ambassade d’Azerbaïdjan en France, Djavid Abdoullayev, ont prononcé des discours.

Ils ont souligné l'importance particulière de la célébration du Jour de l'Indépendance azerbaïdjanaise à Paris.

Les invités ont été informés de l'histoire de la formation des forces armées azerbaïdjanaises, de leur évolution, du rôle crucial qu'elles ont joué pour garantir l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale du pays, ainsi que de leurs victoires. Il a été précisé que les forces armées azerbaïdjanaises avaient été constituées pour la première fois au début du siècle dernier.

Il a été souligné que l'Azerbaïdjan avait l'une des armées les plus puissantes de la région.