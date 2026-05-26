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MONDE

Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lô nommé Premier ministre

Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lô nommé Premier ministre

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé lundi Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, Premier ministre, un homme du sérail financier et économiste, dans un contexte économique difficile, indique l’agence de presse sénégalaise APS.

Le chef de l’Etat n’a pas cherché loin pour choisir le successeur de Ousmane Sonko, limogé, vendredi dernier, M. Lô étant un homme de confiance, qui était déjà à ses côtés, et jusque-là le seul ministre d’Etat depuis l’avènement du régime issu de la Présidentielle 2024.

Ministre d’État, ministre auprès de la Présidence, chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation “Sénégal 2050”, le référentiel des politiques publiques, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, 60 ans, est un “économiste de formation, spécialiste de la macroéconomie, de la régulation bancaire, des marchés financiers et de la finance islamique”, lit-on dans le CV du nouveau chef du gouvernement.

Il devient le “maître d’œuvre opérationnel” de la Vision Sénégal 2050, responsable de son cadencement, des arbitrages techniques qu’elle appelle et de la mesure de ses résultats “à l’échelle de l’ensemble de l’action publique”, précise le document.

Il arrive donc à la Primature dans un contexte où la situation économique et financière née de la dette dite cachée et du déficit budgétaire relevés par la Cour des comptes, fait encore ses effets.

Mais, pour avoir porté le combat pour la “correction” des déséquilibres notés, en tant que secrétaire général du gouvernement dans la première équipe de la troisième alternance, cet enfant de troupe du Prytanée militaire, major de sa promotion, devra imprimer une rigueur militaire pour y parvenir.

Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, après un Diplôme d’études de techniques bancaires au Centre ouest-africain de formation et d’études bancaires de Dakar, il complète son parcours en 2023 par un Executive Master in Islamic Finance à l’INCEIF University de Kuala Lumpur, ajoute le texte.

Aujourd’hui que le Sénégal fait face à une crise financière aiguë, il est attendu de Ahmadou Al Aminou Lô – il a fait l’essentiel de sa carrière à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest -, qu’il rassure davantage les partenaires multilatéraux et le FMI notamment qui attend des mesures de correction pour conclure un nouveau programme avec le Sénégal.

Il s’y connait pour avoir, au cours de la décennie écoulée à la BCEAO, accompagné l’État du Sénégal dans ses émissions d’eurobonds sur les marchés financiers internationaux, dans ses échanges avec Standard & Poor’s et Moody’s, et dans les négociations conduites avec le Fonds monétaire international au titre des programmes ISPE (Instrument de soutien à la politique économique) et ICPE (Instrument de coordination de la politique économique).

L’ancien Directeur national pour le Sénégal de la BCEAO à partir de décembre 2016, fonction qu’il cumule à partir de mai 2021 avec celle de Conseiller du Gouverneur, accède en février 2024 au Secrétariat général de l’Institution, à son siège de Dakar.

C’est de là qu’il a été tiré de son cocon banquier pour embrasser la réalité publique, en étant le secrétaire général du gouvernement, aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko.

Ce technocrate précise, dans son premier discours ayant suivi sa nomination au poste de Premier ministre, qu'”il ne s’agit point d’un changement de cap” dans les engagements de transformation systémique du Sénégal, mais “d’un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l’action gouvernementale, voulu par le chef de l’État”. Le tout adossé à la fidélité aux engagements du PROJET porté par la coalition “Diomaye Président” et “avec pour socle le PASTEF”, le parti au pouvoir.

Pendant un peu plus d’un an, M. Lô a été “le pivot administratif du Conseil des ministres, le coordonnateur de l’action interministérielle, le garant de la cohérence et du suivi des décisions présidentielles. Il assure, à ce titre, le démarrage opérationnel de la nouvelle gouvernance, dans une séquence inédite de refondation des chantiers stratégiques”, lit-on dans une note de présentation du nouveau chef du gouvernement.

Ahmadou Al Aminou Lô, c’est aussi un partisan du développement à travers l’investissement. Et il s’y connait bien, puisqu’il a piloté “la structuration des relations entre les banques locales et les investisseurs étrangers dans le développement des exploitations pétrolières et gazières”.

De même, ce fils d’un maitre coranique, faisant appel parfois à des versets dans ses discours, est à l’aise avec le français, l’anglais et l’arabe.

Il est parmi les héritiers, avec son frère Moubarack Lô, l’autre économiste, “d’une grande famille d’érudits du quartier Keur Serigne Louga et fondateur de l’institut islamique ‘Mar El Houda'”. C’est déjà suffisant pour qu’il soit choisi pour coordonner le groupe de travail BCEAO-Banque islamique de développement sur la promotion de la finance islamique dans l’UMOA, l’Union monétaire ouest africaine.

Si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient fait appel à lui dans le gouvernement, c’est aussi parce que leur combat pour la souveraineté monétaire nécessitait l’implication de cadres comme Al Aminou Lô, qui a pris part aux travaux de la feuille de route pour la monnaie unique de la CEDEAO et participé au schéma de restructuration du système bancaire sénégalais des années “90”.

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